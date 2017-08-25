Uyuşturucudan yakalanan anne ve oğlu adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus timlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenlemiş, operasyonda, yakalanan şahıslardan 54 yaşındaki G.U. ve 22 yaşındaki oğlu A.U.'nun yapılan üst aramasında satışa hazır 21 parça halinde toplam ağırlığı 71.50 gram olan esrar maddesi ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğul, adliyeye sevk edildi.