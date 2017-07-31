Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye ikincisiyiz

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nüfusu 1 milyondan fazla olan şehirler içerisinde yapılan narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri performans değerlendirilmesi yapıldığı belirtildi.

Tek seferde en fazla sokak satıcısı yakalanması, uyuşturucu suçundan işlem gören şüphelilerin tutuklanma oranları, şube personeline düşen olay ve şüpheli sayısı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, ikinci sırada yer aldığı kaydedilen açıklamada, sıralamada Mersin'in birinci, Samsun üçüncü olduğu, sıralamada Ankara'nın sekizinci, İstanbul'un ise dokuzuncu olarak yer aldığı bilgisine yer verildi.