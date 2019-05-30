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Uyuşturucuyu gizlemek için beline sardı

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, bir şüpheli uyuşturucuyu gizlemek için beline sardı. Polis ekipleri titiz bir çalışma sonucu hem şahsın beline sarılan uyuşturucuyu hem de aracın tavan kısmına gizlenen uyuşturucuyu yakaladı.

Uyuşturucuyu gizlemek için beline sardı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 2 operasyon düzenledi. Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edeceği yönünde bilgiler alınan E.Y. (39), B.A. (37) ve M.K. (38) isimli üç şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların narkotik detektör köpeği ile yapılan üst ve eşya aramalarında: şahsın bel kısmına sarılı şekilde toplam 490 gram metamfetamin ve aracın tavan kısmına gizlenmiş şekilde 3 parça halinde toplam 84 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıstan M.K. (38) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, yakalanan diğer iki şahıs ise yine 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' işlem yapılarak gözaltına alındı.
Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmada 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
 

İHA

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