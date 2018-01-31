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Uyuşturucuyu pirinç içine gizlediler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, pirinçlerin içine gizlenmiş 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Uyuşturucuyu pirinç içine gizlediler

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 yaşındaki A.Y. isimli şahıs yakalandı.



Şahsın kullandığı araçta yapılan aramalarda, pirinç torbası içinde bulunan pirinçlerin arasına gizlenmiş vaziyette 600 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Zanlı E.Y. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
İHA

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