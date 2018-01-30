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Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulunan ikamete yapılan operasyonda 3 kişi, uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Buydağlı mahallesinde bir ikamette metemfetamin maddesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İkamete yapılan operasyonda şahıslar, uyuşturucu maddeyi sobada yok etmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca yapılan aramada bir adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, bir miktar esrar maddesi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve bir adet tüfek ele geçirildi. Yakalanan C.B. (28),F.B. (27) ve A.Ç. (30) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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