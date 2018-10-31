Uzaklaştırma Kararı Bulunan Koca Eşine Kurşun Yağdırdı, Kadın Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir kafede meydana gelen olayda uzaklaştırma kararı bulunduğu ileri sürülen L.A., eşi E.A.’ya yanında bulunan silahla 5 el ateş etti. Eşini vurduktan sonra kafeden kaçmaya çalışan L.A. polis ekipleri tarafından yakalanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan E.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan E.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, saldırgan koca silahıyla birlikte polis merkezine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.