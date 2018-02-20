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VATANDAŞI SAHTE ALTINLA DOLANDIRIYORLAR

Kayseri'de vatandaşları sahte altın satarak dolandıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın ve çeşitli sahte malzemeler ele geçirildi.

VATANDAŞI SAHTE ALTINLA DOLANDIRIYORLAR
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Kayseri'ye gelen M.A. (28) ile H.A. (19), M.A. (25) ile A.E.'den (26) Suriye'den getirildiği iddia edilen bir altını satın alarak kuyumcuya bozdurdu. Satılan altının gerçek olduğunu gören M.A. ile H.A., şahıslardan üzerinde erkek, kadın, aslan figürlerinin ve Osmanlı tuğrası resmi bulunan 114 adet altını 36 bin TL karşılığında satın aldı. Altınları bozdurmak için kuyumcuya götüren M.A. ile H.A., altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli M.A. ile A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, toplan 763 adet sahte altın, 1 kilo 800 gram altın tozu görünümü verilmiş değersiz toz, Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede sahte olduğu tespit edilen üzerinde 'Davut Yıldızı' ve 'Yedi Kollu Şamdan' figürü bulunan sandık ve kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

İHA

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