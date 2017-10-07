Vatandaşın kabusu olan kadınlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre 6 Ağustos'da Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda ikamette bulunan 35 bin dolar değerinde mücevher çalındı. 19 Eylül tarihinde Köşk Mahallesi Garipçe Sokak'ta bulunan ikametten 6 parça ziynet eşyası çalındı. 10 Ağustos tarihinde ise Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat deposundan 6 bin 300 TL değerinde elektrik tesisat malzemesi çalındı. Ayrıca Develi ilçesinde ikametten LCD televizyon, Elagöz Mahallesi'nde bulunan ikametten 1 adet av tüfeği hırsızlığı ve 2 farklı ikametten de hırsızlık olayı gerçekleşti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese yapılan operasyonda M. K., S. D., C. Ç. isimli kadınlar ve H K. yakalandı. Yakalanan şahıslardan M.K.'nın 8 ayrı suçtan mahkemece arandığı, H.K.'nin ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.Ele geçirilenler şok ettiÖte yandan ikamette yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 22 parça ziynet eşyası, 1 adet çalıntı tüfek, 1 adet çalıntı tv, çalıntı tesisat malzemeleri, şüphelilerin kapı açmakta kullandıkları aparatlar, 7 adet 6.35 çapta tabanca mermisi, iki saksı içerisinde dikili halde 2 kök hint keneviri, 4 ayrı kavanoz içerisinde toplam 300 gram ağırlığında toz esrar, plastik kap içerisinde toplam 500 gram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan M. K., S. D., C. Ç. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.