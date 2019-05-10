Vatandaşlar yan yatan kamyonetin içinde yaralı aradı

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi’nde bulunan Necip Fazıl Bulvarı ile Yunus Emre Caddesi kavşağında meydana geldi. Zülfiye Ö. yönetimindeki 38 DV 809 plakalı kamyonete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 UJ 985 plakalı otomobil çarpınca, kamyonet yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile birlikte Zeliha Ö. de (24) yaralandı. Bu sırada, yoldan geçen vatandaşlar da yan yatan kamyonetin üzerine çıkarak, yaralıları çıkardı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

