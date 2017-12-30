“Verdiğimiz tek zarar harcadığımız yakıt”

Kalmaz, "Gören" uçağının pilotu olduğunu belirttiği savunmasında, 15 Temmuz'da uçuş yapılacağının kendisine iletildiğini, gece uçuşu yapacakları için o gün öğleye kadar evinde olduğunu anlattı.
Öğleden sonra 14.00'te filoya gittiğini belirten Kalmaz, üstünü değiştirdiği sırada filo komutanı Engin Yetkin'in uçuş ekibini beklediğine dair anons yaptığını, bunun üzerine onun odasına gittiklerini bildirdi.
Kalmaz, Yetkin'in 16.00'da kalkış yapacak şekilde hazırlanmalarını, iniş meydanının Akıncı olacağını bildirdiğini, burada Albay Ahmet Özçetin'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini söylediğini aktardı. Kalmaz, Yetkin'in bunların ulaştırma harekat merkezi komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun talimatı olduğunu, uçuş planı çekilmeyeceğini ve Akıncı'da "Gören" sistemi ekibinin de bulunacağını bildirdiğini öne sürdü.
Durumu ikinci pilot ve teknisyenlere de ilettiğini dile getiren Kalmaz, 16.00'da kalkış yaptıklarını ve 50 dakikalık bir uçuştan sonra Akıncı'ya indiklerini söyledi. Kalmaz, görüştükleri Ahmet Özçetin'in 141. Filo'da dinlenebileceklerini belirterek, talimat için beklemelerini ifade ettiğini, daha sonra da ayrıldığını söyledi.
Filonun gazinosunda otururken 19.30 civarı Fatih Çamur'un gelip 20.30'da kalkış yapacak şekilde hazır olmalarını istediğini, bunun üzerine Ahmet Özçetin'in, talimatlarını beklemelerine yönelik ifadesini hatırlattığını dile getiren Kalmaz, Çamur'un kısa süre ayrılıp döndükten sonra iniş yapacakları meydanın Çiğli olacağını ve başka bir şey bilmediğini söylediğini iddia etti.
Kalmaz, filodan ayrılıp terminale gittiklerini dile getirerek, 20.00'ye kadar bulundukları Akıncı'da bir toplantıya katılmadıklarını, filoda bir koşuşturmaya da şahit olmadıklarını ileri sürdü.
Kamera kullanımı için Olgun Acuce ile Mustafa İlleez'in de uçağa bindiklerini dile getiren Kalmaz, 21.50'de kalkışa geçtiklerini ve 22.20'de pistten teker kestiklerini savundu.
Kalmaz, Acuce'nin getirdiği koordinatlara baktıklarını, verilen koordinat gereği Gölbaşı olduğunu öğrendikleri bölgeye gittiklerini ifade ederek, kalktıktan bir süre sonra Yıldız radarın Akıncı'ya iniş talimatı verdiğini, bölgede müşterek uçtukları F16'lara, böyle bir talimat alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. F16'ların da böyle bir talimat olmadığını, beklemelerini söylediklerini bildirdi.
Kayseri'deki kendi üssüyle irtibata geçtiğini ve Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden (BHM) iniş emri geldiğini ilettiklerini söylediklerini aktaran Kalmaz, harekat komutanının Akıncı'nın talimatlarına uymalarını söylediğini ifade etti. Kalmaz, Yıldız radardan da başka bir talimat gelmediğini ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen Kalmaz, darbe girişimine iştirak etmediklerini savunarak, tahliye talebinde bulundu.
AA
Öğleden sonra 14.00'te filoya gittiğini belirten Kalmaz, üstünü değiştirdiği sırada filo komutanı Engin Yetkin'in uçuş ekibini beklediğine dair anons yaptığını, bunun üzerine onun odasına gittiklerini bildirdi.
Kalmaz, Yetkin'in 16.00'da kalkış yapacak şekilde hazırlanmalarını, iniş meydanının Akıncı olacağını bildirdiğini, burada Albay Ahmet Özçetin'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini söylediğini aktardı. Kalmaz, Yetkin'in bunların ulaştırma harekat merkezi komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun talimatı olduğunu, uçuş planı çekilmeyeceğini ve Akıncı'da "Gören" sistemi ekibinin de bulunacağını bildirdiğini öne sürdü.
Durumu ikinci pilot ve teknisyenlere de ilettiğini dile getiren Kalmaz, 16.00'da kalkış yaptıklarını ve 50 dakikalık bir uçuştan sonra Akıncı'ya indiklerini söyledi. Kalmaz, görüştükleri Ahmet Özçetin'in 141. Filo'da dinlenebileceklerini belirterek, talimat için beklemelerini ifade ettiğini, daha sonra da ayrıldığını söyledi.
Filonun gazinosunda otururken 19.30 civarı Fatih Çamur'un gelip 20.30'da kalkış yapacak şekilde hazır olmalarını istediğini, bunun üzerine Ahmet Özçetin'in, talimatlarını beklemelerine yönelik ifadesini hatırlattığını dile getiren Kalmaz, Çamur'un kısa süre ayrılıp döndükten sonra iniş yapacakları meydanın Çiğli olacağını ve başka bir şey bilmediğini söylediğini iddia etti.
Kalmaz, filodan ayrılıp terminale gittiklerini dile getirerek, 20.00'ye kadar bulundukları Akıncı'da bir toplantıya katılmadıklarını, filoda bir koşuşturmaya da şahit olmadıklarını ileri sürdü.
Kamera kullanımı için Olgun Acuce ile Mustafa İlleez'in de uçağa bindiklerini dile getiren Kalmaz, 21.50'de kalkışa geçtiklerini ve 22.20'de pistten teker kestiklerini savundu.
Kalmaz, Acuce'nin getirdiği koordinatlara baktıklarını, verilen koordinat gereği Gölbaşı olduğunu öğrendikleri bölgeye gittiklerini ifade ederek, kalktıktan bir süre sonra Yıldız radarın Akıncı'ya iniş talimatı verdiğini, bölgede müşterek uçtukları F16'lara, böyle bir talimat alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. F16'ların da böyle bir talimat olmadığını, beklemelerini söylediklerini bildirdi.
Kayseri'deki kendi üssüyle irtibata geçtiğini ve Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden (BHM) iniş emri geldiğini ilettiklerini söylediklerini aktaran Kalmaz, harekat komutanının Akıncı'nın talimatlarına uymalarını söylediğini ifade etti. Kalmaz, Yıldız radardan da başka bir talimat gelmediğini ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen Kalmaz, darbe girişimine iştirak etmediklerini savunarak, tahliye talebinde bulundu.
AA