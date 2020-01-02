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Vicdansız sürücü her yerde aranıyor

Kayseri'de yeni yılın ilk günü meydana gelen faili meçhul trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Hasan Acet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü ve araç polis tarafından her yerde aranıyor.

Vicdansız sürücü her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 1 Ocak 2020 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yolda yaya olarak yürüyen 32 yaşındaki Hasan Acet, bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hasan Acet, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Acet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, Hasan Acet'e çarpıp açan araç ve sürücünün bulunması için geniş çaplı araştırma başlatırken, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Acet Tomarza ilçesine bağlı Cücün köyünde toprağa verildi.
 

İHA

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