VİCDANSIZLAR

- Kayseri'de yüzde 75 zihinsel engelli kişiye, silah zoru ve darpla 300 bin liralık senet imzalattırdıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişiyi dolandırdıkları ve zorla 300 bin liralık senet imzalattırdıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

İddiaya göre, yüzde 75 zihinsel engelli F.A'dan (36) vekalet alan köylüsü A.K. (35) ile arkadaşları A.A. (26), S.Ü. (55) ve Y.K. (26), bankadaki 10 bin lirasını çekti.

Zanlılar daha sonra silahla tehditte bulundukları ve darbettikleri F.A'ya 300 bin liralık senet imzalattırdı.

F.A. adına iş yeri açıp çalıştıran zanlılar, yaklaşık 500 bin liralık evini sattırmak için 18 yaşındaki A.K. adlı bir kızın F.A. ile yakınlaşmasını sağladı.

Durumu öğrenen F.A'nın annesi ve akrabaları, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. (AA)