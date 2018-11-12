‘Ya Paramı Verirsin Ya Da Seni Öldüreceğim’ Dedi, 1 Yıl 8 Ay Ceza Aldı

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Z.Y.(32) ile mağdur H.Ö. (32) ve avukatlar hazır bulundu.

‘Yemek dolu tencereyi döküp, bıçakla tehdit etti’ iddiası

Savcılık iddianamesi ve mütalaasında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 1 Haziran’da meydana gelen olayda şüpheli ve müştekinin aynı apartmanda komşu oldukları, aralarındaki alacak verecek ilişkisi nedeniyle Z.Y.’nin H.Ö.’nün evine gittiği ve alacağını istediği ifade edildi. İddianamede, H.Ö.’nün ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine Z.Y.’nin ocakta bulunan yemek dolu tencereyi yere döküp, eline bıçak aldığı, ‘ya paramı verirsin ya da seni öldüreceğim’ diye bağırdığını ve sesler üzerine komşuların gelip tartışmayı bitirdiği belirtildi. Ayrıca şüpheli Z.Y.’nin emniyette alınan ifadesinde alacağını vermeyen H.Ö.’nün ‘vermiyorum, canımı mı alacaksın ne yapacaksan yap’ dediğini, sinir krizi geçirip bıçağı kendi boynuna dayayarak ‘kendimi öldüreceğim’ diye beyanda bulunduğu ifade edilen mütalaada sanık Z.Y.’nin ‘silahla tehdit’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Z.Y. mahkemede yaptığı savunmasında “Mağdur 6-7 yıllık komşum olur. İhtiyacı varmış, ben de bankadan kredi çekmesin diye 11 bin dolar civarında borç verdim. Olay günü evine gidip kapısını çaldım. Alacağımı istedim, evine davet etti. İçeride bana bir bir ödeyeceğini söyledi, tartıştık, Çekmeceden bıçağı alıp ‘buradan ya senin ölün, ya benim ölüm çıkar’ dedim ama bıçağı ona sallamadım, bağrışma sonrası komşular gelip bizi ayırdı. Olaydan sonra alacağımı bin 70 dolar eksik ödediler” diye konuştu.

Mağdur H.Ö. ise sanık Z.Y.’den 40 bin TL borç aldığını söyleyerek, “İftar vakti ocağında emek vardı, içeri çağırdım, parasını istedi, tartıştık, ‘seni öldüreceğim’ diye bıçak çekti, komşular bıçağı aldı. Uğraşmak istemiyorum, şikayetçi değilim” dedi.

2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Z.Y.’ye ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme bu cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

