YABAN KEÇİSİ AVINA ŞAFAK OPERASYONU

Yahyalı İlçesinde bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na yaklaşık 3 km mesafede Aladağlar Genel Avlağı’nda yakalanan şahıslar hakkında Müdürlüğümüzce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 5.680,00 TL, sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal etmekten jandarma tarafından 12.150,00 TL olmak üzere toplamda 17.830,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.

Kaçak av yapan şahısların av esnasında kullanmış oldukları 2 adet takozsuz av tüfeğine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ruhsatları bulunmayan 1 adet tüfek ve 2 adet motosikletlere ise Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el konulmuştur.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi sayısı kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alanda ki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde; son yapılan 2020 yılı sayımlarında yaban keçisi sayısı 1783 olarak belirlenmiştir.