Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yahyalı Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Belediye Başkanı Esat Öztürk bıçaklı saldırıya uğradı.

Yahyalı Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
Sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Kayseri’nin Yahyalı ilçe belediye başkanı Esat Öztürk, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi. Başkan Öztürk, Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. 
Sabah saatlerinde imar yolu açılacak olan arazide inceleme yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, arsasının üzerinden yol geçtiğini iddia eden Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede bir belediye çalışanın da yaralandığı öğrenilirken, Başkan Öztürk hava ambulansı Yahyalı'dan Kayseri'ye sevk edildi. Öztürk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı.
Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sebahattin özenç 2 hafta önce

Baskanim geçmiş olsun.acil şifalar dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)