Yahyalı Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

Sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Kayseri’nin Yahyalı ilçe belediye başkanı Esat Öztürk, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi. Başkan Öztürk, Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde imar yolu açılacak olan arazide inceleme yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, arsasının üzerinden yol geçtiğini iddia eden Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede bir belediye çalışanın da yaralandığı öğrenilirken, Başkan Öztürk hava ambulansı Yahyalı'dan Kayseri'ye sevk edildi. Öztürk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı.

Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA