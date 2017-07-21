Yahyalı’da trafik kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde Ö.B.’nin kullandığı 38 D 6690 plakalı kamyon ile 14 yaşındaki M.M.’nın kullandığı motosikletin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada Motosiklet sürücüsü M.M. ile motosiklette bulanan 52 yaşındaki M.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (İHA)