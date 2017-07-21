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Yahyalı’da trafik kazası: 2 ölü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, motosiklet ve kamyonun çarpışması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Yahyalı’da trafik kazası: 2 ölü

 Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde Ö.B.’nin kullandığı 38 D 6690 plakalı kamyon ile 14 yaşındaki M.M.’nın kullandığı motosikletin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada Motosiklet sürücüsü M.M. ile motosiklette bulanan 52 yaşındaki M.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (İHA)

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YahyalıTrafik Kazası2 ölü
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