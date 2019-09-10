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Yakalanacaklarını anlayınca güvenlik güçlerine saldırdılar

Kayseri’de hırsızlık ve gasp suçlarından aranan iki şahıs evlerinin camından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanacaklarını anlayınca güvenlik güçlerine saldırdılar

Edinilen bilgiye göre, Aşayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli S.K.(28) ve Ş.K(42) isimli şahısların adresi tespit edildi. Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Mahallesinde bulunan ikamete giden güvenlik güçleri evden gelen seslerin üzerine S.K’yı evin arka tarafından kaçmak isterken yakaladı. O sırada S.K’nın yanında bulunan Ş.K, güvenlik güçlerine üzerinde bulunan bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.K’nın ’Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘Tutuklu veya hükümlünün kaçması’ olmak üzere iki ayrı suçtan arandığı ve 8 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. işlemlerinin ardından Bünyan Cezaevine teslim edilirken, Ş.K isimli şahıs da güvenlik güçlerine mukavemet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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