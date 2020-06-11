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Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda korona virüs çıkınca apartman karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yakınlarına ziyarete giden iki kişide korona virüs tespit edilince ikamet ettikleri 3 katlı apartman karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada yapılan testlerde 2 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine şahısların yaşadığı apartman karantinaya alındı.



Apartman, görevliler tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı. Öte yandan, Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 müstakil ev, Battaltgazi Mahallesi'nde bir apartman, Selçuklu Mahallesi'nde bir apartman, Hacılar İlçesi Beğendik Mahallesi'nde bir ev ve Sarız ilçesine bağlı İncemağara Köyü'nde de 5 hanenin karantinaya alındığı öğrenildi.
 

İHA

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