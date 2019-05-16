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Yakut Mahallesi'nde trafik kazası: 3 yaralı

Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yakut Mahallesi'nde trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Akmescid Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 LD 360 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 ZL 407 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 
 

İHA

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