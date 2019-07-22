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Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü

Kayseri'de park halindeyken alev alan aracı gören vatandaşlar, ellerinde yangın tüpleriyle sokağa inerek itfaiye gelene kadar alevlere müdahale etti.

Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeni mahalle Havuzbaşı Sokak'ta park halindeki 38 AG 059 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangın tüplerini alarak yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş sokağa çıkarken yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle araçta küçük çapta maddi hasar meydana gelirken yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 

İHA

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