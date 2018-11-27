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Yangındaki Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının meydana getirdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangındaki Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu 20. kilometrede bulunan KARSU Tekstil Fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına zaman zaman saldırıların yaşandığı fabrikada itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saat kadar yoğun bir şekilde çalıştı.



Uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Ekipler, sabah saatlerine kadar fabrikada soğutma çalışması yaptı. Yangının meydana getirdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın sonrasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nden öğrenilen bilgilere göre dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

      

 

İHA

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