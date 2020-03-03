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Yapay Gölette Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde serinlemek için girdiği yapay gölette boğulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Üç Havuzlar mevkiinde meydana gelen olayda, Enes Ş. (17) arkadaşıyla beraber serinlemek için yapay gölete girdi. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki gölette boğulan Enes Ş.’yi arkadaşı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, havuzda inceleme yaptı. Enes Ş.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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