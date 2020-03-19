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Yaptığı Koronavirüs paylaşımından dolayı ifade verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 11 Mart 2020 tarihinde sosyal medyada “Türkiye’de ilk virüs vakası” başlığıyla yaptığı paylaşım nedeniyle M.Ü. isimli şahsa “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçundan adli soruşturma başlatıldığı ve ifadesinin alındığı belirtildi.

Yaptığı Koronavirüs paylaşımından dolayı ifade verdi

Konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “11.03.2020 tarihinde “Türkiye’de ilk virüs vakası” başlığının sosyal medyada yayımlanması, 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafının kullanılması ve Corona virüsü ile ilgili paylaşım yapılması neticesinde; paylaşımlarının yapıldığı sosyal paylaşım grubunun yöneticisi M.Ü. isimli şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğünce “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, M.Ü. isimli şahsın ifadesi alınmıştır.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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