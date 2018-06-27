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Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) merkez kampüsü içerisindeki tramvay durağı yanında meydana gelen kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven yaptı.
Edinilen bilgiye göre, ERÜ Merkez Kampüsü tramvay durağı yanında bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi E.K.’ya çarptı. Bu sırada makam aracıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’nde katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, kazayı görerek hemen makam aracını durdurdu. Hızla kaza yerine giden Dahili Yoğun Bakım Uzmanı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yaralı öğrenciye müdahale etti. Yaralı öğrencinin ilk muayenesini yapan Güven, kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinden yaralıyı ERÜ Tıp Fakültesi Acil Servine götürmelerini istedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve leğen kemiğinde kırıklar tespit edilen öğrenci Emine K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kaza sırasında bilincini kaybettiğinden kazayı hatırlamadığı öğrenildi. 

İHA

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