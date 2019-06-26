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Yaralılara vatandaş şefkati

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından toplanan vatandaşlar da yaralıları teselli ederek, moral vermeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yol üzerinde seyreden motosiklet, 34 BDR 572 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan gençlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaralıları teselli ederek moral vermeye çalışan vatandaşlar, büyük takdir topladı. Yaralı gençler, bir süre sonra gelen ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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