Yardım alabilmek için kendini kesti

Edinilen bilgiye göre, maddi durumunun iyi olmadığını ve yardım alamadığını iddia eden Ali S. (38), Kayseri Valiliği önüne gelerek kendisine zarar vermeye başladı. Polis ekiplerinin çabasına rağmen ikna olmayan Ali S., Vali Süleyman Kamçı ile görüşmek istedi. Kanlar içerisinde kalan Ali S.'nin yanına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz geldi. Ali S. ile konuşarak ikna eden Uslanmaz, şahsı Valiliğe aldı.

Ali S.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ve Kayseri Valiliği tarafından kendisine yardım edildiği öğrenildi.

