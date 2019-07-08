Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Kayseri’de 2015 yılında evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğun sarktığı 12’nci kattaki dairenin camından düşüp ölmesiyle ilgili 'çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan beraat eden 15 yaşındaki kızın kararını Yargıtay bozdu. 4 yıl sonra yeniden yargılanan kız, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 1 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası aldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28