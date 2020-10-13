Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YASA DIŞI AVCILARA SUÇÜSTÜ

Doğada yakalanması yasak olan kuşları avladıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2 şahıs, Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerinin işbirliği ile yakalanmış olup ilgililer hakkında idari işlem uygulanmıştır.

YASA DIŞI AVCILARA SUÇÜSTÜ

Kayseri İli Pınarbaşı İlçe sınırları içerisinde kaçak olarak av yaptıkları tespit edilen şahısların av esnasında kullanmış oldukları 15 adet kıl tuzağa, 2 adet şahin başlığına, 3 adet bez kafese, 12 adet canlı güvercin ve 1 adet doğan kuşuna el konulmuştur.

Canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan kuşu veteriner hekim kontrolünde doğaya yeniden serbest bırakılmıştır.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili şahıslara Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması nedeniyle ilgililer hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 147,494 ₺ 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefetten 10.400 ₺ idari yaptırım ve  25.360 ₺ tazminat, olmak üzere toplam 183.254,00 ₺ para cezası uygulanmıştır

Kayser Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 7/24 gelen kaçak av ihbarları değerlendirilmekte olup, İlimizin yaban hayatının korunması çalışmaları müdürlük nezdinde hassasiyetle devam etmektedir.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.