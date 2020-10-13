YASA DIŞI AVCILARA SUÇÜSTÜ

Kayseri İli Pınarbaşı İlçe sınırları içerisinde kaçak olarak av yaptıkları tespit edilen şahısların av esnasında kullanmış oldukları 15 adet kıl tuzağa, 2 adet şahin başlığına, 3 adet bez kafese, 12 adet canlı güvercin ve 1 adet doğan kuşuna el konulmuştur.

Canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan kuşu veteriner hekim kontrolünde doğaya yeniden serbest bırakılmıştır.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili şahıslara Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması nedeniyle ilgililer hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 147,494 ₺ 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefetten 10.400 ₺ idari yaptırım ve 25.360 ₺ tazminat, olmak üzere toplam 183.254,00 ₺ para cezası uygulanmıştır



Kayser Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 7/24 gelen kaçak av ihbarları değerlendirilmekte olup, İlimizin yaban hayatının korunması çalışmaları müdürlük nezdinde hassasiyetle devam etmektedir.