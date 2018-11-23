Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi’nde bir bankada meydana gelen olayda iddiaya göre 69 yaşındaki İ.D. isimli vatandaşı cep telefonunu ile arayan şahıs kendisini Kayseri Jandarma Komutanlığı istihbarat biriminden jandarma başçavuş olarak tanıttı. Telefondaki şahıs İ.D.’ye bankada parasının olup olmadığını sordu. İ.D.’nin bankada 113 bin TL parası olduğunu söylemesi üzerine, telefondaki şahsın operasyon yapıldığını, 13 bin TL çekerek vereceği hesaba yatırmasını belirtti. İ.D.’nin bankaya işlem yapmaya gittiği sırada telaşlı olduğunu gören İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler İ.D.’nin yanına gelerek, durumdan haberdar oldu. Polisler, telefondaki şahsın dolandırıcı olduğunu para yatırmamasını söylemesi üzerine 69 yaşındaki İ.D. dolandırıldığını son anda fark ederek para yatırmadı.

Şüphelisi meçhul olan olayla ilgili ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

