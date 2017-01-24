Yaşlı adam evinde ölü bulundu Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan H.T.'den (59) bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Burada H.T.'nin cansız bedeni ile karşılaşan yakınları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. H.T.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. H.T.'nin bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.