Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphelenilen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiğilli Mahallesinde yaşayan Yahya Akay (81) ve eşi Emine Akay'dan (74) haber alamayan kızları, eve kontrole geldi. Anne ve babasını hareketsiz şekilde gören kızları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yahya ve Emine Akay çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerinden şüphelenilen Akay çiftinin cansız bedenleri, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberKayseri HaberYahyalıKarbonmonoksitZehirlenmeölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner364