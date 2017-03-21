Yaşlı çifti dolandıran sahte savcıya 8 yıl hapis

2 Aralık 2016'da ev telefonundan sanığın kendilerini aradığını söyleyen 75 yaşındaki şikayetçi mağdur H.S., mahkemede "Kendisini savcı Orhan Arık diye tanıttı. Telefondaki şahıs, 'FETÖ'ye karışmışsınız, yurt dışına para göndermişsiniz, operasyon yapacağız, bankanızdaki paraya el koyacağız, evinizin etrafı çevrildi' gibi cümleler kullandı. Cep telefonumun olmadığını söyleyince bu sanık bana telefon getirdi, buradan haberleşeceğimizi söyledi. Bankadan 40 bin TL çekip, eve geldim. Sanık parayı aldı, daha sonra polisi aradım. Sanık aynı gün yakalandı ama paralar yoktu. Zararım giderilmedi, polis de kameralardan bu sanığı teşhis etti, bu şahıstı" diye konuştu.

66 yaşındaki şikayetçi mağdurun eşi H.S. ise, "Eşimi ev telefonundan aradılar. Eşim sen karışma bunlar hükümet adamı dedi. Nüfus cüzdanımı kaybettim, fotokopisini almışlar diyerek gitti. Bankadan 40 bin TL'yi çekti. Evimizde bu şahsa parayı teslim etti. Eşimi kandırdılar" dedi.

Sanık M.B. ise üzerine atılı suçlamayı reddederek, kameradaki şahsın kendisinin olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.B.'ye 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl hapis, 80 bin TL adli para cezası verdi.

İHA