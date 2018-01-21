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 Yaşlı çifti dolandırdılar

Gesi’de yaşayan yaşlı çift, Amerika'daki oğlunun yanından geldiğini söyleyen şahıs tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. 

 Yaşlı çifti dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Döndü ve Muzaffer Arkalı çiftinin öğle saatlerinde zili çaldı. Kapıyı açan Döndü Arkalı, karşısındaki şahsın Amerika'da yaşayan oğlunun yanından geldiğini söyleyince şahsı içeri davet etti. Daha sonra yaşananları anlatan Döndü Arkalı, "Kapı çaldı, ‘Ben Amerika’daki oğlun Oktay’ın yanından geldim, sizi görmemi istedi’ diyerek içeri girdi. ‘Bende dolar var, arabam yolda kaldı’ dedi. Benden su istedi, vermek için mutfağa geldim. Eşim de para vermiş, çıkmış gitmiş” dedi.
Şahsa parayı veren Muzaffer Arkalı ise, polise durumu bildirdiklerini ifade ederek, “Oktay’ın yanından geliyorum, arabam yolda kaldı deyince para verdim. İçeri girdikten sonra istediğini yapabilirdi" diye konuştu.
Öte yandan dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsın binaya giriş ve çıkışı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İHA
 

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Yaşlı çiftDolahndırıcılar
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