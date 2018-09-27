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Yatağında Ölü Bulunan Öğrenci Toprağa Verildi

Yahyalı ilçesinde Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'ndaki yatağında ölü olarak bulunan E.V. son yolculuğuna uğurlandı. 

Yatağında Ölü Bulunan Öğrenci Toprağa Verildi

Yahyalı ilçesindeki Yatalı Bölge İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisi E.V., yatakhanesindeki yatağında hareketsiz yatarken bulunmuştu. 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen E.V. Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış ve otopsi yapılmıştı. 

Hayatını kaybeden E.V. bu gün öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Acılı aileyi ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, taziyelerini ilettikten sonra Kur'an-ı Kerim okudu.
 

İHA

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