Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yavuzlar Mahallesi’nde bıçaklı kavga: 6 yaralı

Kayseri’nin Yavuzlar Mahallesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yavuzlar Mahallesi’nde bıçaklı kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde Orhan K. (38) Ve Ali K. (57) ile Mehmet K.(37), Nilüfer K.(39), Alican K.(20) ve Ali K.(18) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Orhan K. kafasından ve Ali K. elinden yaralanırken, Mehmet K. ve Nilüfer K. vücutlarında oluşan çok sayıda bıçak darbesi ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada Alican K. ve Ali K. da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga ile ilgili işlem başlatıldı.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüKayseri Bıçaklı Kavga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.