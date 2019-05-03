Yaya üst geçidinde çalışma yapılacak

Yapılan açıklamada vatandaşın trafik işaretçilerine uyması istenilirken, "Bu çalışmalar kapsamında 03/05/2019 cuma günü saat 09:30 - 17:00 arasında büyükşehir belediyesinden kartal istikametine gidiş yönündeki trafik, gültepe parkı önündeki altgeçitten devam ederek Hulusi Akar Bulvarı üzerinden u dönüş yapılarak Kartal Kavşağı istikametine yönlendirilecektir. Yine bu çalışmalar kapsamında 04/05/2019 cumartesi günü saat 09:30 - 17:00 arasında Kartal Kavşağından Büyükşehir Belediyesi istikametine gidiş yönündeki trafik, Hulusi Akar Bulvarına yönlendirilecek Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın katlı kavşağından Farabi caddesi ve diğer istikametlere yönlendirilecektir. Belirlenen gün ve saatlerde vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uymaları hususu kamuoyuna önemle arz edilir" denildi.

