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Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında iki sanığa hapis cezası

Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan sanıkların yargılandığı dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Tutuksuz sanıklardan fırıncı Ebubekir Harlar 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay, sanık polis Hüseyin Engin ise 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında iki sanığa hapis cezası
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık polis Hüseyin Engin Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden, fırıncı Ebubekir Harlar Konya Yunak Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap (60), annesi Emel (55) ve ağabeyi Gürkan Korkmaz (31) ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanıklardan polis Mevlüt Saldoğan’a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut’a verilen 10 yıl hapis cezası ile 3 sanığa verilen cezaları onamıştı. Yargıtay, polis Hüseyin Engin’e ve Ebubekir Harlar hakkında verilen beraat kararlarını ise bozmuştu.
Sanık Ebubekir Harlar, "O da bu vatanın insanı, ben sadece polisler bize bağırınca önüne geçip, çelme taktım. Suçsuz olduğumu biliyorum. Beraatımı istiyorum. Takdir sizin" dedi.
Ali İsmail Korkmaz'ın ayaklarına copla vurduğu iddia edilen sanık Hüseyin Engin ise bozma ilamını kabul etmeyerek, beraatını istedi.
Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık fırıncı Ebubekir Harlar'a 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay, sanık polis Hüseyin Engin'e ise 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Engin'in cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İHA

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