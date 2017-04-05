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Yenimahalle'de intihar

Kayseri'de 1 çocuk annesi şahıs, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Yenimahalle'de intihar
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Edinilen bilgiye göre Yenimahalle 8. cadde üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, psikololojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 30 yaşındaki D.E., evde kimsenin bulunmadığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Eve gelen yakınları D.E.'yi asılı halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri D.E.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından D.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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