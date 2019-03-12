Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama daha

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 9 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde de 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada tutuklu sayısı 15 oldu.

