Yeşil Sahada Hayat Kurtaran Müdahale

Argıncık Stadı'nda maçın 32. dakikasında Kayseri Gençlerbirliği'nin gerçekleştirdiği bir atakta Şeyma Yücel, Erenköyspor kalecisi Kübra Maraşlı ile çarpışarak yerde kaldı. Yerden kalkamayan Şeyma Yücel'in çenesinin kitlendiğinin fark edilmesi sonrasında sahaya giren sağlık görevlisi Emre Can Höbek, genç futbolcunun dilinin boğazına kaçtığını belirleyerek hemen müdahalede bulundu. Müdahale yapılırken futbolcular endişeli gözlerle bekledi.

Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen Şeyma Yücel, takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

