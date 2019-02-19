Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ’lıya akıl sağlığı raporu aldırılacak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yıl başı operasyonunda, Fransa’dan Türkiye’ye cihat başlatmak için girdiği ve yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek.

19 Şubat 2019 Salı 14:54