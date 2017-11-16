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‘YOK ARTIK!’ DEDiRTEN DOLANDIRICI

Kayseri’de bir kişinin kimliğini çaldığı ve o kimlikle cep telefonu alarak, kimlik sahibini arayıp dolandırmaya kalkıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 3 yıl hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi. 

‘YOK ARTIK!’ DEDiRTEN DOLANDIRICI
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.Ü. (36), şikayetçiler M.Y.(30), A.G.(18) ile sanık avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.Ü. suçunu itiraf ederek, “Suçumu kabul ediyorum. M.Y.’nin kimliğine kendi fotoğrafımı yapıştırıp, faturalı cep telefonu aldım ve internet abonesi oldum. Cihazı da sattım ama ne kadara sattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kimliği attım, tahliye olursam zararı gidereceğim” dedi.

Şikayetçi M.Y. ise “Benim kimliğim çalındı, sonra beni bir numaradan sanık aradı. Polis olduğunu söyleyerek, dayımın adını, soyadını sordu. Böylelikle annemin kızlık soyadını öğrenip, kimliğim ile kredi çekecekti. Ama ben vermedim, telefonu kapattım. Beni arayan numarayı sorgulattım, benim üzerime kayıtlı olduğunu öğrenince gidip şikayetçi oldum” diye konuştu. Diğer şikayetçi A.G. de cep telefonunu sanığa sattığını belirterek, “Benden faturalı bin 500 TL cep telefonu aldı. 80 TL de fatura bedeli ile sattım. Daha sonra dolandırıcılık olayı olduğunu öğrenince, şirket bir buçuk katını benden istedi ve ben mağdur oldum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ü.’ye ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi.
İHA
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