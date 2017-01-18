Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Döngel mevkiinde meydana geldi. Durmuş Bektaş (63) idaresindeki 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Bahattin Kılınç (18) yönetimindeki 38 DV 969 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsünde bulunan Batuhan Süslü (16), İsminur Gülhan Süslü (9), Miyase Süslü (33), Ümmügülsüm Özyürek (19), Beyhan Gürbüz (15) ile otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç ve yanında bulunan Yusuf Kılınç ağır yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobildeki Yusuf Kılınç’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç’ın ehliyetinin olmadığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

