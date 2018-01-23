YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI

Devrilen otobüslerde bulunan 22 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı - Gürün yolu üzerinde meydana gelen ilk kazada H.M. yönetimindeki Siirt - İstanbul seferini yapan 34 FM 8283 plakalı yolcu otobüsü, tipi nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk kazadan birkaç saat sonra Van Antalya seferini yapan N.Y. idaresindeki 34 FA 7538 plakalı yolcu otobüsü tipi nedeniyle yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.