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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri’de yolcu otobüsünde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı ve bu suçtan tutuksuz yargılanan sanığa mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.E. ile avukatı hazır bulundu. Savcı mütalaasında seyahat otobüsünde polis ekiplerince üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan sanığın ‘ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılanan ve son kez hakim karşısına çıkan ve karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Takdir sizin efendim' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.E.’ye ‘ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi.
 

İHA

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