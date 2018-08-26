Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Develi-Saimbeyli yolu üzerinde D.K.'nın (35) kullandığı 70 AY 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobilde bulunanlara müdahale etti. D.K. ile birlikte yaralanan S.K. ve Z.K. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 yaşındaki Cennet K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cennet K.'nın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüDeveliTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.