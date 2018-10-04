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Yonca kavgasında 1 tutuklama

Kayseri’de yonca verip vermeme konusunda tartıştığı 62 yaşındaki adamın göğsüne yumruk atarak, kalp krizinden ölmesine sebep olan 68 yaşındaki adam tutuklandı. 

Yonca kavgasında 1 tutuklama

Olay, 2 Ekim 2018’de saat:18.15 sıralarında Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. 68 yaşındaki Ş.B. ile 62 yaşındaki R.Y. arasında yonca verip vermeme konusunda tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ş.B., R.Y.’bin göğüs kısmına yumrukla vurdu. Ş.B. ayrıca 26 yaşındaki E.Y.’yi de darp etti. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan R.Y. hayatını kaybetti. Otopside R.Y.’nin kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan bir gün sonra R.Y.’nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.’nin kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir B., iki aileleri barıştırmak için gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.’nin yeğeni C.Y., taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Bekir B.’yi yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Bekir B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.Y. ise olay yerinden kaçtı. 
Gözaltına alınan Ş.B. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 68 yaşındaki Ş.B. ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Y. de polis ekiplerince her yerde aranıyor.
 

İHA

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