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Yonca Kavgasında Ölüm Nedeni; Kalp Krizi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yonca yüzünden çıkan kavgada fenalaşarak hayatını kaybeden şahsın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yonca Kavgasında Ölüm Nedeni; Kalp Krizi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesinde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B., R.Y.'yi itekledi. Bu sırada fenalaşan R.Y., sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kavgaya karışan Ş.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 
 

İHA

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