YPG'li Terörist Kayseri'de Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü YPG/PYD adına silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Hasan Ş.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapmış oldukları takip ve çalışmalar sonucu Hasan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Hasan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
İHA
Suriyeli diye asıl "AZİLİ CANİ TERORİSTLER" içimizde...Eee bu cani nereden bulmuştu gelmiş taa Kayseri'ye demek ki ailesi veya destekçileri PKK lilar burda,bu şerefsiz ekmek elden su gölden kaç aydır DEVLET yardimida almıştır MASUM MAZLUM SURİYELİ ya yazık.Kendi memleketimizde tesadüfen hayatta kalıyoruz artık. Ya o CANİ bomba falan patlatsaydi nolucakti?