YPG'nin Haseke sorumluları kıskıvrak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda örgütün Suriye'nin Haseke bölgesi sorumluları olduğu belirlenen Muhammed Khabbas ve Diaaddin Khabbas'ı yakalamak için operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesine bağlı Yazır mahallesinde yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada PKK/YPG terör örgütünde yapmış oldukları görev ve eğitimlere ilişkin örgütsel doküman ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.







Ayrıca yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu Ahmet Abdulrezzak'ı yakalamak için operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesine bağlı Yazır mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan Abdulrezzak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Abdulrezzak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.





